Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden annenin yargılandığı dava ertelendi: Benimle uğraştıkları kadar katillerle uğraşmadılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de yaşanan tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz hakkında, ikinci kez “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü. Savcı, beraat talep eden Öz’ün cezalandırılmasını isterken, mahkeme duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi. Öz, erteleme kararına tepki göstererek, “8 Temmuz oğlumun yedinci ölüm yıl dönümü. İki gün sonraya dava koymak vicdansızlıktır. 10 Temmuz’da salonda olacağım, gözümün içine bakarak karar versinler. Benimle uğraştıkları kadar katillerle uğraşmadılar” dedi.

Daha önce aynı suçtan 8 bin 840 TL para cezasına çarptırılan Mısra Öz hakkında, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kez daha “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Öz’ün 25 Haziran 2020’de Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonrası, bir polisin kendisini kameraya çekmesine tepki göstererek, “Çek çekinme, Saray’ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Ben Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, çek beni! Bu hakimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için… Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım. Hepiniz çekin. Ben sanık olabilirim, içeri girebilirim, ama onlar yüz karası. Çek utanma, çek. Çünkü polissin, çek…” ifadeleriyle hakaret ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, aynı duruşmada mahkeme heyetinin tanıklara, “Çok yağmur yağdı mı, yağdıysa tavuklar telef oldu mu?” gibi sorular sorması, Öz’ün tepkisine neden olmuştu. Bu tepki, yeni iddianamede “mahkeme heyetine yönelik alenen hakaret” olarak nitelendirildi.

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ÖZ BERAAT TALEP ETTİ

Davanın son duruşması, Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya katılmayan Mısra Öz, mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak beraat talebinde bulundu. ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Mahkeme Başkanı, mazeret dilekçesinin okunduğunu ve dosyaya eklendiğini belirtti.

SAVCI YENİDEN CEZA TALEP ETTİ

Savcı, mütalaasında Mısra Öz’ün cezalandırılmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sanığın, olay tarihinde Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üye hakimlerine hitaben, duruşma salonundan çıkarken yüksek sesle, ‘Çek çek çekinme, Saray’ın soytarısı işte hepsi, üç maymunu oynuyor, Allah belalarını versin, hepiniz çekin, ben sanık olabilirim, içeri de girebilirim ama onlar yüz karası, çek utanma çek, çünkü polissin çek’ diyerek mahkeme heyetine yönelik zincirleme şekilde alenen hakaret ettiği; ardından Halk Eğitim bahçesinin ön kısmında yine mahkeme heyetine yönelik olarak, ‘Hakim kalkmış tanık olan adama soruyor, ‘tavuklar telef oldu mu’. Sen telef ol, ne demek tavuklar telef oldu mu? Biz can derdindeyiz, bunlar tavuk derdinde, bunlar tavuk hakimi hepsi, hiçbir şey konuşmak istemiyorum artık, reziller, rüsvalar, hiçbir şey değiller’ diyerek mahkeme heyetine yönelik zincirleme şekilde alenen hakaret ettiği anlaşılmış olmakla, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 125/1-4, 125/3-a, 125/5, 43/2-1 ve 53. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur.”

“DÜŞMEDİLER YAKAMDAN”

Mahkeme, davayı 10 Temmuz’a erteledi. Mısra Öz, duruşmanın oğlu Oğuz Arda Sel’in yedinci ölüm yıl dönümünden sadece iki gün sonraya, 10 Temmuz’a ertelenmesine sert tepki gösterdi: “8 Temmuz oğlumun yedinci ölüm yıl dönümü. İki gün sonraya dava koymak vicdansızlıktır. 10 Temmuz’da bizzat o salonda olacağım. Gözümün içine bakarak versinler kararlarını bakalım. Düşmediler yakamdan. Benimle uğraştıkları kadar katillerle uğraşmadılar.”