Kamuoyunda 'Çorlu Tren Faciası' olarak bilinen tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirmişti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz hakkında ise 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla dava açıldı. Öz ilk yargılandığı davadan 8 bin 840 lira para cezası aldı ancak Yargıtay bu kararı bozdu.

Yeniden görülen davanın beşinci duruşması 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"UNSURLARI OLUŞMAYAN SUÇ"

İddianamede Öz'ün, "Çek çekinme, sarayın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Ben Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, çek beni. Bu hakimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için… Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım. Hepiniz çekin. Ben sanık olabilirim, ben içeri de girebilirim, ama onlar yüz karası…" diyerek mahkeme heyetine hakaret ettiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, "Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın benzer eylemi sebebiyle Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan ve cezalandırılmasına karar verilen ilamın Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararı ile bozulması ve sanığın eyleminin kül halinde değerlendirildiğinde ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı gözlemlendiğinde unsurları oluşmayan suç yönünden beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadelerine yer verdi.

BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti Mısra Öz'ün, "yüklenen suçun unsurları oluşmadığından" beraatine hükmetti.

"BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN İSTEDİM"

Beraat kararının ardından konuşan Mısra Öz, yaşananlara gerek olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İşlediğim bir suç yoktu. Ben sadece bu ülkede başka canlar yanmasın diye yargının adil bir şekilde görevini yapmasını istedim. Benim yargılandığım kadar, 7’si çocuk 25 insanın ölümüne sebep olan asıl sorumlular yargılanmadı. Hatta üstüne ödüllendirildiler. Kamu ihaleleri alarak servetine servet katan İsa Apaydın bunların en başında gelen isimdir. Çorlu’dan sonra da bir çok ihmal cinayetine kurban gitti insanlarımız."

'Ucuz ölümlerle sevdiklerimizi kaybetmeyelim' diyen Öz şunları kaydetti:

"Biz acısı yüreğinde olan insanlarız, kimse zarar görsün istemeyen iyi insanlarız. Kötü ve para hırsı olan insanların bizim hayatlarımızdan çaldıklarını hiçbir şey bize geri veremez. Ama adalet onlara suçlu olduklarını göstererek ceza verebilir ve böylece başkalarının da daha özenli görevini yapmasını sağlayabilir. Her şey bu kadar basit. Gerçek suçlularla uğraşsınlar ki bu kadar ucuz ölümlere kaybetmeyelim sevdiklerimizi.

Mücadele etmekten hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim."