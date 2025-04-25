Çorlu Yeni Sanayi Sitesi’nde yangın felaketi! Milyonluk araçlar küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kaporta tamiri ve boyama işlemlerinin yapıldığı işyerinde büyük çaplı yangın meydana geldi.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3. Sokak'taki İrem Oto Kaporta Boya isimli işyerinde meydana geldi.

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Sabaha karşı 04.00 sıralarında işyeri binasından yükselen alevleri gören yoldan geçen bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu.

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Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Milyonluk araçta yangın çıktıMilyonluk araçta yangın çıktı

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Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, onarıma getirilen içerideki milyonlarca liralık 6 otomobil de hurda yığınına döndü.

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Yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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Oto galeride yangın panik yarattıOto galeride yangın panik yarattı

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