Çorlu'da 4. Halk Ekmek Büfesi hizmete giriyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çorlu Halk Ekmek projesinde dördüncü büfe de hizmete açılıyor.

Çorlu'da 4. Halk Ekmek Büfesi hizmete giriyor

Çorlu’da faaliyet gösteren fırıncı esnafının ürettiği ekmeklerin satışa sunulduğu Çorlu Halk Ekmek büfelerinin dördüncüsü, 11 Mayıs’ta Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi’nde hizmet vermeye başlayacak.

Büfelerde satışa sunulacak ekmeklerin gramajı 200 gram olarak belirlenirken, bir ekmek 3.50 TL’den satışa sunuluyor. Günlük olarak bir büfede ortalama 2.000 ekmek satılıyor. Çorlu Halk Ekmek büfeleri, hafta içi 08.00-10.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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