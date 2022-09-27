50 dönümlük tarla alev alev yandı

İHA’nın haberine göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir tarlada yangın çıktı. Yangın Zafer Mahallesi ile Türkgücü Mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi.
50 DÖNÜMLÜK TARLA YANDI
Tarladan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 50 dönüm buğday anız tarlasının yandığı yangının ne sebeple çıktığı bilinmiyor. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de şikayette bulunulmadığı öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.