Çorlu’da apartman çatısı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Çorlu’da apartman çatısı alev alev yandı

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı mevkiinde 7 katlı bir apartmanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı mevkiinde 7 katlı bir apartmanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çatının tamamını saran alevler ve yükselen dumanlar civardaki mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Uyarıların ardından apartman daireleri boşaltıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Apartman çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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