Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan bir adam, kadına kurşun yağdırarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Armada City mevkiinde gerçekleşti. M.K., boşanma aşamasındaki eşi S.K. ile bir börekçide buluştu.

Çocukların velayeti konusundaki tartışma sırasında S.K., silahını çekerek M.K.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan S.K., olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında, mermilerin isabet ettiği iş yerinin camında hasar oluştu.

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