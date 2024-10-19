Çorlu’da çöp ev isyanı

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta bulunan Hayriye Gürpınar Apartmanı sakinleri, iki kişinin yaşadığı ve çöp eve dönüşen 3. kattaki 15 numaralı daireden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yetkililerin harekete geçmesini istiyor. Uzun zamandır dairede biriken çöplerin sağlığı tehdit eden bir hale geldiğini ifade eden apartman sakinleri, yetkili makamlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Apartman sakinleri, “İki kardeşin yaşadığı daire çöp eve dönüşmüş durumda. Apartmanı kokular sardı. Bıktık artık bu durumdan. Çöpleri dışarı bırakıyoruz, geri alıp eve götürüyorlar. Akıl sağlıklarından şüphe duyuyoruz ve tedavi edilmelerini istiyoruz. Dairenin de bir an önce temizlenip ilaçlanmasını istiyoruz. Temizlik işleminden sonra da tekrar çöp eve dönüşmesine izin verilmemeli. Yetkili makamlara şikayette bulunduk, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.