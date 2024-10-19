Çorlu’da çöp ev isyanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorlu’da çöp ev isyanı

Tekirdağ Çorlu’da bir apartman dairesinde biriken çöpler nedeniyle apartman sakinleri çözüm bekliyor.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta bulunan Hayriye Gürpınar Apartmanı sakinleri, iki kişinin yaşadığı ve çöp eve dönüşen 3. kattaki 15 numaralı daireden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yetkililerin harekete geçmesini istiyor. Uzun zamandır dairede biriken çöplerin sağlığı tehdit eden bir hale geldiğini ifade eden apartman sakinleri, yetkili makamlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Apartman sakinleri, “İki kardeşin yaşadığı daire çöp eve dönüşmüş durumda. Apartmanı kokular sardı. Bıktık artık bu durumdan. Çöpleri dışarı bırakıyoruz, geri alıp eve götürüyorlar. Akıl sağlıklarından şüphe duyuyoruz ve tedavi edilmelerini istiyoruz. Dairenin de bir an önce temizlenip ilaçlanmasını istiyoruz. Temizlik işleminden sonra da tekrar çöp eve dönüşmesine izin verilmemeli. Yetkili makamlara şikayette bulunduk, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Çorlu’da çöp ev isyanı

Çorlu’da çöp ev isyanı

Çorlu’da çöp ev isyanı

Çorlu’da çöp ev isyanı

Son Haberler
Zafer Partililer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden haykırdı: Terörist doktor istemiyoruz!
Zafer Partililer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden haykırdı: Terörist doktor istemiyoruz!
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Vatandaşa ‘tasarruf’ Diyanet’e dev bütçe. 6 bakanlığı geride bıraktı
Vatandaşa ‘tasarruf’ Diyanet’e dev bütçe. 6 bakanlığı geride bıraktı
İsrail Beyrut’u vurdu! Belediye Başkanı da öldü
İsrail Beyrut’u vurdu! Belediye Başkanı da öldü
Çorlu’da çöp ev isyanı
Çöp ev isyanı