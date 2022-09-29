Çorlu’da doğal gaz borusu patladı

Olay, Hatip Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın su giderini açma çalışması yapan kepçe tarafından kazı yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.

Doğal gazın yüksek basınçla fışkırması üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz müdahale ekibi gaz vanasını keserek, boruya müdahale etti.

Kaynak: İHA