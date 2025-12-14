Bir anlık dikkatsizlik ve hız büyük bir kazaya sebep oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yüksek hızla seyreden motosikletli yola çıkan aracı fark etmedi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç kadın kaldırıma savruldu. O esnada yolda bulunan bir yayaya da çarpan genç kadına olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.