Çorlu’da kira kavgası! Ev sahibine biber gazı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibi anne-kız ile kiracı arasında biber gazlı ve sopalı kavga çıktı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö. ile kirayı geciktirip eksik yatırdığını öne sürdükleri M.K. arasında sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mülk sahibinin eve boşaltmasını istediği M.K., üstündeki biber gazını çıkarıp önce Z.Ö., ardından kızının yüzüne sıktı. Z.Ö. de elinde bulunan sopa ile M.K.'ye vurdu. Yaşanan arbede sokakta bulunanlar tarafından daha da büyümeden önlendi.

Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biber gazına maruz kaldığı için fenalaşan S.Ö. ile Z.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızı buradaki müdahalenin ardından kiracılarından şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı kiracı M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

