Çorlu’da korkunç kaza: Kadının bacağı kırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya olarak giden bir kadına çarptı. Aldığı darbe sonrası bacağında kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak'ta meydana geldi. N.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K.K. isimli yayaya çarptı.

AYAĞINDA KIRIK VAR

Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kırık olduğu öğrenilen K.K. tedavi altına alındı.

Trafik polisi ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobil sürücüsü N.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. N.K.'ye ehliyetsizlikten 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu’da korkunç kaza: Kadının bacağı kırıldı

Çorlu’da korkunç kaza: Kadının bacağı kırıldı

Çorlu’da korkunç kaza: Kadının bacağı kırıldı

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