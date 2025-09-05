Çorlu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan İ.Z. (16) ile Z.S. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. İ.Z.'nin silahla ateş açması sonucu bacağından yaralanan Z.S., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli İ.Z.'nin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

