Çorlu'da 'Ters Ev’, 23 Nisan’da açılıyor

Tekirdağ Çorlu Belediyesi’nin kültür, sanat ve turizm alanındaki yeni projelerinden olan ‘Ters Ev’, 23 Nisan’da düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

Çorlu'da 'Ters Ev’, 23 Nisan’da açılıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışı yapılacak Ters Ev, çocukların ilgisini çekecek eğlenceli bir yapı olarak hazırlandı.

ANKA'da yer alan haberde, iç içe illüzyonların yer aldığı ve eşyaların tamamının tavanda asılı durduğu Ters Ev’in; farklı bir simetri algısı, iç ve dış ters mimari yapısı, özel fotoğraf ve video çekme alanlarıyla Çorlu’nun en ilgi çekici turistik noktalardan biri olması bekleniyor.

23 NİSAN'DA ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER
Önerler Mahallesi’ndeki Masal Park’ın karşısında inşa edilen Ters Ev, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılırken, çocuklar için de gün boyu sürecek bayram etkinlikleri hazırlandı. Hem Masal Park’ın içine hem de otopark alanında kurulacak sahneler, etkinlikler ve oyun gruplarıyla donatılan alanda çocuklar için gün boyu ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

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