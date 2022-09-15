﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev

İHA'nın haberine göre, olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi’nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.
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