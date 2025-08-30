Çorlu’da yol ortasında feci ölüm! Metrelerce sürüklendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol ortasında oturduğu belirtilen Erkan Ekici (26), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. K.Y.'nin kullandığı 59 PB 898 plakalı otomobil, yolun ortasına oturduğu belirtilen Erkan Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 85 metre sürüklenen Ekici, otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ekici'nin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.