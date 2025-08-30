Çorlu’da yol ortasında feci ölüm! Metrelerce sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çorlu’da yol ortasında feci ölüm! Metrelerce sürüklendi

Tekirdağ’da, bir otomobil sürücüsü yolun ortasına oturan bir kişiye çarptı. Çarpma sonrası kişi metrelerce sürüklendi. 26 yaşındaki Erkan Ekici, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol ortasında oturduğu belirtilen Erkan Ekici (26), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. K.Y.'nin kullandığı 59 PB 898 plakalı otomobil, yolun ortasına oturduğu belirtilen Erkan Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 85 metre sürüklenen Ekici, otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ekici'nin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

yol-ortasina-otururken-otomobil-carpti-889144-264144.jpg

yol-ortasina-otururken-otomobil-carpti-889146-264144.jpg

yol-ortasina-otururken-otomobil-carpti-889145-264144.jpg

Son Haberler
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Adana’da orman yangını kontrol altında
Adana’da orman yangını kontrol altında
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza
Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza