Çorlu’nun yeni müzesi ‘Ters Ev’ 23 Nisan'da açıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Önerler Mahallesi’nde geçen sene yapımına başlanan Ters Ev, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çorlu halkının hizmetine sunuldu. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında dün saat 14.00’teki açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum ve kuruluş birim amirleri, yerel basın temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un konuşması ile devam etti. Başkan Sarıkurt konuşmasına Çorlulu vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı. Sarıkurt, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmiştir. Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır bugün. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümüdür. 23 Nisan, ulusal egemenliğimizin ve demokrasimizin sembolüdür. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılığın eşsiz bir ifadesidir. Sevgili çocuklar, sizler de milletimizin mücadelesinin en önemli dayanağısınız. Her gün yeniden mücadeleye başlamamızın esas sebebi sizsiniz. Sizler bu ülkenin geleceği ve umudusunuz. Açıkça söylemem gerekirse sizlerden beklentimiz çok büyük. Siz çocuklarımızdan istediğimiz; çok çalışmanız, çok okumanız, çok öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmenizdir.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı kalmanız, Cumhuriyet’e sahip çıkmanız ve vatanınızı sevmenizdir. Kıymetli evlatlarım, sizlere armağan edilen bu eşsiz bayramın kıymetini bilin. Bugünü unutmayın ve hiçbir zaman da unutturmayın. 23 Nisan’ı eğlenerek, öğrenerek ve tüm çocuklar bir arada kutlayarak geçirin diye Çorlu’muzun yeni müzesi Ters Ev’imizin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Çorlu’muzun sanayi ve ticaret kenti olma özelliğinin yanında kültürel kimliğini ön plana çıkarmak ve bölgede önemli bir konuma geçmesini sağlayarak yol haritasının belirlenmesi amacıyla Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporu’nu hazırladık ve bu plan doğrultusunda kültürel alanda yatırımlar yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Şehirlerimizin, dünyanın farklı şehirleriyle rekabet etmesi, ses getirmesi için kamu yöneticilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin iş birliğiyle oluşacak etkin yönetim anlayışıyla, şehirlerimizin sadece fiziki gelişimiyle değil; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi gelişim alanlarının her birisi, yani şehirlerimizin yerel kalkınması, gündemimizin en ön sıralarında olmalı. Geçtiğimiz sene sizlere Masal Park açılışı ile güzel bir sürpriz yapmıştık. Bu sene de Ters Ev açılışı ve tüm gün süren eğlencelerle inanıyorum ki bayram coşkunuz katbekat artacak. Ters Ev’imizin yapımına kasım ayında başladık ve 23 Nisan’a yetiştirmek için ekiplerimizle birlikte çok çalıştık. Gözlerinizdeki mutluluğu görmek, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı.

Bundan sonraki süreçte de Çorlu’muzu daha yaşanabilir, daha modern ve daha kalkınmış bir kent haline getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapacağımız her yatırım ve proje ile şehrimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Sevgili hemşerilerim ve değerli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha kutluyor, bu anlamlı günün sizlere ve hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.”