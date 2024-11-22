Çorluspor teknik direktörünün ölümünde ilginç detay. 1 Kasım'da kulüp başkan yardımcısının oğlu da ölmüş

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içerisinde yerde kalan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası saldırgan olay yerinden kaçarken polisler, katili yakalamak için çalışmalara başladı. Yaşanan cinayetin ardından ise ilginç bir detay daha ortaya çıktı.

1 KASIM'DA KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI'NIN OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ

Çorluspor 1947 Kulüp Başkan Yardımcısı Şevket İçem in 20 yaşındaki oğlu Doğukan İçem 4 Arkadaşı ile birlikte 1 Kasım günü sabah saatlerinde Edirne den dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ersin Aka’ya düzenlenen saldırı, 22 gün önce yaşanan kazanın da tesadüf olmayabileceği dedikodularını beraberinde getirdi.