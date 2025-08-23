Çoruh Nehri’nde aniden ortaya çıktı!



Bayburt’un Arpalı beldesinde Çoruh Nehri kıyısında su samuru görüntülendi. Avladığı balığı yiyen su samuru, kısa süre sonra yeniden suya dalıp kayboldu.



BÜYÜK BALIĞI YERKEN GÖRÜLDÜ

Sosyal tesisler önünde, Çoruh Nehri kıyısında görülen su samuru, sudan çıkardığı büyükçe balığı yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Avladığı balığı bir süre yiyen su samuru daha sonra yeniden nehrin sularına dalarak, gözden kayboldu.

"ŞU AN AFİYETLE BALIĞINI YİYOR"



O anları kaydeden vatandaş, "Arpalı'daki sosyal tesisler önünde avını yakalayan su samuru, objektiflerimize yakalandı. Su samurunun yemeğini bitirince ne yapacağını merak ediyoruz, şu an afiyetle balığını yiyor. Misafirimiz su samuru, an itibarıyla avını tüketti, harekete geçti ve suya daldı" ifadelerini kullandı.

Su samurları, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan memeli hayvanlar arasında yer alıyor. Akarsu ve göl kenarlarında yaşayan su samurları, ekosistemin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Doğal yaşam alanlarında nadiren görüntülenen su samurları, Bayburt'ta da varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

