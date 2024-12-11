Çorum Alaca'da önce kadın darp edildi sonra bıçaklandı! Kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum Alaca'da önce kadın darp edildi sonra bıçaklandı! Kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kadın, birlikte dolaşırken tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Meltem K., birlikte dolaştığı S.T. ve E.Ö. isimli kadınlar ile E.G. ve C.A. isimli erkeklerle henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meltem K., önce darp edildi, ardından vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandı.

Olayın ardından 4 şüpheli kaçarken, Meltem K. çevredeki evlerde yaşayanlardan yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meltem K., Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçmaya çalışan E.G., C.A., S.T. ve E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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