﻿Çorum Belediyesi işçi alacak

Çorum Belediyesi’nin bünyesine 3 işçi alacağı açıklandı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak veteriner hekim alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
20- 35 yaş aralığında olmak,
Cinsiyeti erkek olmak,
En az ön lisans mezunu olmak,
Laborant veya veteriner sağlık bölümünden mezun olmak,
Çorum'da ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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