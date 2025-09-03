Çorum Belediyesi’nde eş zamanlı asfalt atağı

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmancık Caddesi’nde Karayolları ile koordineli yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından kazı ve dolgu işlemlerini tamamladı. Bin 600 metre uzunluğundaki yolun ilk şeridinde geçtiğimiz hafta asfalt serimi yapılırken, bu hafta diğer şeritte asfalt öncesi çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yürüttüğü alt yapı çalışmaları sonrası bozulmaların meydana geldiği Fen Lisesi Caddesi’nde de asfalt serim çalışmalarına başlandı. Terminal Kavşağı’ndan Öğretmen Lisesi Kavşağı’na kadar olan 300 metrelik bölümde sürdürülen çalışmaların, 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde tamamlanacağı belirtildi.



Belediye ekipleri, Şenyurt 9. Sokak’ta ise tretuvar yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürürken, asfalt serim işlemini de bu hafta bitirmeyi planlıyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde 3 bin metrekare alanda 950 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin daha konforlu bir ortamda eğitim görebilmesi için yürütülen çalışmaların da 8 Eylül’e kadar tamamlanacağı açıklandı.