Çorum FK evinde Manisa FK'yi mağlup etti

Çorum FK, sahasında Manisa FK’yı 3-2 mağlup etti ve play-off için önemli bir galibiyet aldı.

ÇORUM FK 3 MANİSA FK 2

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Loick Landre dk. 74), Zargo Toure, Kadir Seven (Eren Tunalı dk. 82), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Coşgun Diniyev, Burak Süleyman, Ali Akman (Ozan Sol dk. 82), Eren Karadağ (Geraldo dk. 73), Thomas Verheydt (Tunahan Ergül dk. 61)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hasan Ege Akdoğan, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Manisa FK: Alperen Uysal, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Daniel Ramirez Fernandez dk. 76), Bede Osuji, Dino Hugo Arslanagic, Umut Erdem (Kaan Kanak dk. 81) Demba Diallo (Minchev dk. 46), Mamadou Cissokho (Oktay Gürdal dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Muhammed Enes Kiprit dk. 46), Birama Toure

Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Birkan Yılmaz, Kadir Kaan Yurdakul, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Eren Karadağ (dk. 15), Ali Akman (dk. 21), Eren Karadağ (dk. 71), (Çorum FK), Oğuz Gürbulak (dk. 9 pen.), Minchev (dk. 85) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kerem Kalafat (Çorum FK), Bede Osuji (Manisa FK)