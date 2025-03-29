Çorum FK kaçtı, Pendikspor yakaladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum FK kaçtı, Pendikspor yakaladı!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

30. dakikada penaltı kazanan Çorum ekibinde Ferhat Yazgan, topu filelerle buluşturdu. 0-1

38. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Eren'in yerden pasında Verheydt arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 0-2

60. dakikada Del Valle'nin sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahasına ortaladı. Bekir'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

80. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yonathan del Valle, yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-2

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