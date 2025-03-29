Çorum FK kaçtı, Pendikspor yakaladı!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
30. dakikada penaltı kazanan Çorum ekibinde Ferhat Yazgan, topu filelerle buluşturdu. 0-1
38. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Eren'in yerden pasında Verheydt arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 0-2
60. dakikada Del Valle'nin sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahasına ortaladı. Bekir'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
80. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yonathan del Valle, yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-2