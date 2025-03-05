Çorum FK Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde ağırladığı Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

ÇORUM FK'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği günden itibaren kulübümüz için verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve katkıları için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Geçen yıl Süper Lig yarı finaline gitmemizde büyük emekleri olan Serkan Özbalta ve ekibine, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3 gün önce Serkan Özbalta'ya hakemlere yönelik müdahaleleri sebebiyle 6 maç men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası uygulamıştı.