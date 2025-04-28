Çorum FK Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul etti

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Çorum FK'nın teknik direktörü Tuncay Şanlı, maç sonu açıklamasında, "Uzatmayacağım, içeride oyuncu grubuna da teşekkür ettim, kendileriyle çalışmayacağımı dile getirdim" ifadelerine yer vermişti.

ÇORUM FK'DEN AÇIKLAMA

Şanlı'nın istifa edeceğini açıklamasının ardından, Çorum FK'dan yapılan açıklamada ise Tuncay Şanlı'nın istifa kararının saygıyla karşılandığı ve ligin kalan bölümünde takımın başında Can Gücer'in görev yapacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere dün oynadığımız ve takımımızın mağlubiyeti ile sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası Teknik Direktörümüz Sayın Tuncay Şanlı istifa ettiğini açıklamıştır. Yaşanılan süreçle alakalı kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın açıklaması yapmamız hasıl olmuştur. Sayın Tuncay Şanlı ile birlikte ilk anlaşmaya vardığımız gün hedefimizi Play-Off olarak açıklamış ve o hedef doğrultusunda planlamamızı yapmıştık. Ne var ki Diyarbakır deplasmanında alınan Amedspor mağlubiyeti sonrası Play-Off hedefinden büyük ölçüde uzaklaşmamız, yine bununla birlikte ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar oyuncularımızın saha içi konsantrasyonunu ciddi anlamda etkilemiştir.

Bütün bu gelişmeler ışığında da değerli hocamız Tuncay Şanlı hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş görevinden affını istemiştir. Gelinen noktada Sayın Şanlı’nın bu talebi tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Kendine kulübümüze verdiği emek ve kattığı değerler için teşekkür ediyoruz. Ligin kalan kısmında takımımızın başında Can Gücer hocamız görev yapacak, altyapı antrenörlerimiz de kendine yardımcı olacaklardır."

Öte yandan, 7 Mart tarihinde Çorum FK ile anlaşan Tuncay Şanlı, takımın başında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.