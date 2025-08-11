Çorum FK'da Amedspor galibiyeti sonrası renkli görüntüler: Eze başkana koştu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun iddialı takımlarından Çorum FK ilk maçta Amedspor'u evinde Oğuz Gürbulak ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle 2-0 yendi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından takımın golcü oyuncusu Eze'nin 'Başkan nerede' diye bağırarak soyunma odasına koştuğu görüntüler kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Çorum FK'nın soyunma odasındaki galibiyet coşkusuyla ortaya renkli görüntüler çıktı.
Başkan nerdeee ????#ArcaÇorumFK #reels pic.twitter.com/yCxDPFIH94— Arca Çorum FK (@corumfk) August 11, 2025