Çorum FK’dan Türkiye Kupası için flaş karar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK Türkiye Kupası için karar aldı. Açıklanan karara göre Çorum FK, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Başakşehir ve Boluspor maçlarına U19 takımı ile çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu maçlara yoğun maç takvimi ve antrenman sahası tedariği sorunları nedeniyle U19 takımı ile çıkılacak

Çorum FK’dan yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK U19 takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Aynı zamanda, bu kararımızın hiçbir şekilde Ziraat Türkiye Kupası’na, rakiplerimiz Başakşehir ve Boluspor’a veya diğer takımlara saygısızlık anlamına gelmediğini özellikle vurgulamak isteriz. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz."