Çorum FK'nın imza törenini bastılar. Yeni transfer çok şaşırdı

Editör: Ufuk Cingöz
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, İstanbulspor'dan Michael Ologo'yu transfer etti.
Nijeryalı stoper, sezon sonuna kadar kiralandı.
20 yaşındaki genç savunmacının imza töreninde yaşanan olay gündem oldu.
'KAFALAR' TANITIM TÖRENİNİ BASTI
Sosyal medya fenomenleri 'Kafalar', yeni transfer Michael Ologo'nun tanıtım törenini bastı.
Ologo'nun şaşkın bakışları içinde içeriye giren fenomen Atakan Özyurt'un videosu sosyal medyada gündem oldu.
Kafalar ekibi Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt Ologo ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Michael Ologo'nun değeri 500 bin euro.