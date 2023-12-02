ÇORUM İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2023/21521 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21521 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak mahallesi, 3092 ada 16 parselde kayıtlı 7. kat 20 bağımsız bölüm numaralı mesken - dubleks niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.

Adresi : Ulukavak Mahallesi, Çevreyolu Bulvarı, Beyda Apt. No : 62/20 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 798,07 m2

Arsa Payı : 150/2400

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 8 Kat ( A- 8 )Ticari + Konut

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:58

30/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.