Çorum Kocaeli kapıştı. TFF 1. Lig'de yarı finalin adı belli oldu

Trendyol 1. Lig play-off 1. Tur maçında Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Çorum FK oldu.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak attı. Kocaelispor'un tek sayısı ise 90+4. dakikada penaltıdan Daniel Candeias'tan geldi.
Play off maçları öncesi Mustafa Gürsel ile yollarını ayırıp Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kocaelispor, Süper Lig umutlarının gelecek sezona kalmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Çorum FK bu galibiyetin ardından adını play-off yarı finaline yazdırdı. Ev sahibi ekip yarı finalde Boluspor'u eleyen Bodrum FK ile karşılaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Kazanan takım finalde Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
Ahlatcı Çorum FK: 2 - Kocaelispor: 1
Ahlatcı Çorum FK, 2. tura yükseldi ve Bodrum FK'nin rakibi oldu
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Landre (Dk. 46 Ologo), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 74 Eren Aydın), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 46 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Adem Doğan), Verheydt (Dk. 85 Ahmet Sağat)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 78 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 68 Cem Ekinci), Vukovic (Dk. 78 Skhirtladze), Candeias, Amaral, Kouakou (Dk. 46 Beridze-Dk. 50 Barış Alıcı), Sheidaev
Goller: Dk. 33 Verheydt, Dk. 60 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+4 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 77 Mehmet Yılmaz, Dk. 85 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 58 Atakan Akkaynak, Dk. 82 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)