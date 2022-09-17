Çorum Ortaköy SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çorum Ortaköy SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak
Bilgisayar programlarına hakim olmak
Kronik rahatsızlığı olmamak
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