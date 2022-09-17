Çorum Ortaköy SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çorum Ortaköy SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak

Bilgisayar programlarına hakim olmak

Kronik rahatsızlığı olmamak