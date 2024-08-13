Çorum Valisi: Yurtdışına kaçtı daha da girmesi mümkün değil. Okul müdürüne zincirle saldırmışlardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Çorum Valisi: Yurtdışına kaçtı daha da girmesi mümkün değil. Okul müdürüne zincirle saldırmışlardı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, okul müdürüne ve çalışanına zincirli saldırıyla ilgili "Onlar yurt dışına çıktı bir daha da girmesi mümkün değil" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlenen Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda son bir yıllık süreci değerlendirdi. Vali Dağlı, toplantıda bir yıl içerisinde müdahale edilen olayların sayısını, denetlenen servis araçlarını, uyuşturucuyla mücadele ve terör operasyonlarına dair bilgiler paylaştı. Ayrıca, 596 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, bu tür çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bu toplantıda, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün zincirle darp edilmesi olayına da değinildi.

Olay sonrası kaçan saldırganların durumu hakkında bilgi sorulduğunda, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, “'Şahıslar kaçak yollardan yurt dışına çıktılar” dedi. Vali Dağlı ise konuya ilişkin “Onlar yurt dışına çıktı bir daha da girmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Dağlı’nın bu yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Vali Dağlı’nın suçluların akıbetinin kendisine sorulması üzerine Emniyet Müdürü Pehlivan’dan bilgi alması ise tepki çekti.

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NE OLMUŞTU?

5 Haziran'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen bir olayda, fenalaşan öğrenci Suad Daed S.'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumu hakkında bilgi verdikleri veli Saeed Daeh H. ve bir yakını tarafından zincirle darp edildiler.

Polis, öğrenci velisi ve yanındaki kişinin yakalanması için harekete geçti ve saldırganların baba ve oğul olduğu belirlendi. Oğul M.S.D.S., saklandığı evde düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

Baba Saeed Daeh H.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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