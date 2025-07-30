Çorum'a ziyaretçi akını olacak

Anadolu’da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık yolculuğunu konu alan “Hapalki: Demir” sergisi, 1 Ağustos’ta Çorum’un Boğazköy Müzesi’nde ziyarete açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi” kapsamında hayata geçirilen sergi, Hititlerin başkenti Hattuşa’da arkeolojik kazılardan elde edilen demir eserleri gün ışığına çıkarıyor.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş’in öncülüğünde hazırlanan sergide, çoğunluğu ilk kez sergilenecek olan 83 demir eser yer alıyor. Bunların 81’i ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Sergide demirin cevher halinden işlenmiş alet, silah, süs eşyası ve atölye parçalarına uzanan dönüşüm süreci aktarılıyor. Ayrıca demir konulu çivi yazılı tabletler de sergide yer buluyor. Panolar ve görseller aracılığıyla demirin mitolojideki yeri, savaş teknolojilerine katkısı, tarımdaki önemi ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri de ziyaretçilere aktarılıyor.

Müze Müdürü Resul İbiş, serginin yalnızca nesneleri değil, aynı zamanda demirin insanlık tarihindeki anlamını anlatmayı amaçladığını belirterek, "Sergide demirin tarih sahnesinde yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüveninin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi'nde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde yaklaşık 119 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılardan gün yüzüne çıkarılan benzersiz eserler kendi hikayelerini, tarihin nefesini, sanatın dilini günümüze taşıyarak ilk kez izleyicileriyle bu sergide buluşmaktadır. Ayrıca, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde depolarında korunan demir ve çelikten üretilmiş etnografik eserlerden de seçkiler yapılarak sergiye dahil edilmiştir." dedi.

İbiş, sergideki 83 eserden 81'inin ilk kez sergileneceğine işaret ederek, "Bu parçalarda demirin cevher halinden son ürüne dönüşümünü belgeleyen işlenmiş aletler, silahlar, süs eşyaları, atölye örnekleri ve demir konulu çivi yazılı tabletler yer almaktadır. Sergide sadece nesnelere değil, bilgilendirici panolara ve görsellere de yer verildi. Demirin kökeni, oluşumu, tarihçesi, eski dillerde demir ve demirci, Hititler'de ve Hattiler'de demir, demirin mitolojideki yeri, savaş gücüne etkisi, sanat ve zanaatı, tarım ve teknolojik gelişmelerdeki katkısı, sosyal ve diplomatik hayat üzerindeki etkisi anlatılmaya çalışılmıştır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 2. yüzyılında kültür ve sanatta daha ileriye sloganıyla sergi projesi başlatıldığını dile getiren İbiş, Anadolu'nun derinliklerinden doğan 102 eşsiz eserin geçmişi geleceğe bağladığını vurguladı.

İbiş, 1 Ağustos'ta açılacak serginin 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.