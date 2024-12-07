Çorum’da 23 adet silah ele geçirildi

Kaynak: İHA
Çorum’da 23 adet silah ele geçirildi

Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 adet silah ele geçirilirken, aranan 5 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler çerçevesinde, 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında, il merkezinde 96 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, 29 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İl merkezinde yapılan denetimlerde, 96 sabit ve seyir halindeki uygulama noktasının yanı sıra umuma açık yerlerde de kontroller yapıldı.

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Denetimler kapsamında, 33 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilerek, toplamda 5 bin 669 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 3 kesici alet, 11 şarjör, 188 fişek, 24 sentetik ecza maddesi, 0.6 gram metamfetamin, 2.46 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ve 3 uyuşturucu alımında kullanılan düzenek yer aldı.

Ayrıca, trafik denetimleri de yapılarak 2 bin 673 araç kontrol edildi.

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