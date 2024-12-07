Çorum’da 23 adet silah ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler çerçevesinde, 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında, il merkezinde 96 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, 29 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İl merkezinde yapılan denetimlerde, 96 sabit ve seyir halindeki uygulama noktasının yanı sıra umuma açık yerlerde de kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında, 33 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilerek, toplamda 5 bin 669 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 3 kesici alet, 11 şarjör, 188 fişek, 24 sentetik ecza maddesi, 0.6 gram metamfetamin, 2.46 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ve 3 uyuşturucu alımında kullanılan düzenek yer aldı.

Ayrıca, trafik denetimleri de yapılarak 2 bin 673 araç kontrol edildi.