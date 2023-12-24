Çorum’da 3 katlı ahşap ev yandı: 1 ölü

Çorum'un Kargı ilçesinin Avşar köyünden bulunan 3 katlı ahşap evde, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten yangın çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan yangının kısa sürede büyümesi sonrası komşular, durumu Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE YALNIZ BULUNAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Evde yalnız bulunan Reyhare Ekici, hayatını kaybetti. Ekici’nin cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.