Çorum'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, iki otomobilin çarpışmasıyla başladı. İlk çarpışmanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle zincirleme kazaya dönüşen olayda, biri sivil polis aracı olmak üzere toplam 5 araç karıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Zincirleme kaza neticesinde yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları meydana gelirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE YENİDEN BAŞLADI

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.