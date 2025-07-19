Çorum’da 550 balya ot kül oldu

Yangın, Sungurlu'ya bağlı Aşağı Fındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.'ye ait alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

550 BALYA OT YANDI

Olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında 550 balya ot, bir adet tarımsal ilaçlama makinesi ve balyaların üzerinde bulunan bir çadır yandı.