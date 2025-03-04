Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 4 yaralı

Çorum’da akrabalar oldukları öğrenilen iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.'yı yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.'nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 4 yaralı

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 4 yaralı

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 4 yaralı

Son Haberler
Trabzonspor’da kabus sürüyor: Şenol Güneş 37 yıl sonra ilki yaşadı
Trabzonspor’da kabus sürüyor: Şenol Güneş 37 yıl sonra ilki yaşadı
Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon
Tam 2 milyon değerinde... Gaziantep’te dev operasyon
Bebek katili Öcalan’ı karşısında titreten Orgeneral! 5 dakika bile sürmedi…
Bebek katili Öcalan’ı karşısında titreten Orgeneral! 5 dakika bile sürmedi…
Kaçak avcılara ceza yağdı!
Kaçak avcılara ceza yağdı!
Yangın geceyi aydınlattı! İstanbul'da otobüs alev aldı
Yangın geceyi aydınlattı! İstanbul'da otobüs alev aldı