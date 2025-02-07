Çorum’da aranan 4 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Çorum’da aranan 4 şahıs yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 31 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında, il merkezinde 98 denetim yapıldı. Denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 133 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 1 adet bıçak, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, 5 adet sentetik ecza hapı, 3,22 gram bonzai, 2 adet telsiz ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde sorgulaması yapılan 2 bin 516 araçtan 13'üne idari para cezası uygulandı.

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