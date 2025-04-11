Çorum’da aranan 5 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-11 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan uygulamalarda 3 bin 883 şahıs sorgulandı 5 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda 7 adet silah, 4 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği, 43 adet sentetik ecza hapı, 1,63 gram metamfetamin, 8,72 gram bonzai, 0,83 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 126 araç kontrol edildi. 9 araca idari para cezası uygulandı.