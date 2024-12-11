Çorum'da binanın 4’üncü katından atlayan şahıs bakın nasıl kurtuldu

Çorum'da bir binanın 4. katından atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hayatta kaldı.

Olay, gece saatlerinde Fen Lisesi 4. Cadde'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki apartmanın 4. katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. İkna çalışmaları sırasında şahıs, sarktığı pencereden kendini aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düşen A.T., hafif yaralı olarak kurtuldu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, A.T.'nin daha önce de üç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.