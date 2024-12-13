Çorum’da binlerce makaron ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da binlerce makaron ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından 8 bin 600 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir şahsa ait ev, iş yeri ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli otomatik sigara dolum makinesi, 9 adet manuel sigara dolum makinesi, 7 kilo 960 gram kıyılmış açık tütün. 400'ü doldurulmuş olmak üzere toplam 8 bin 600 adet bandrolsüz makaron, içerisinde bir miktar alkol olduğu değerlendirilen şeffaf renkli sıvı madde, 2 adet alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 5 litre dolu şişede şeffaf sıvı madde, 15 adet boş pet şişe, 6 adet bıçak ele geçirildi.

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Olayla ilgili Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum’da binlerce makaron ele geçirildi

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