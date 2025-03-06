Çorum'da çay ocağında silahlı saldırı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Çorum'da çay ocağında silahlı saldırı: 5 yaralı

Çorum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Damat Şükrü Sokakta meydana geldi. H.C.S. (35), çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

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Açılan ateş sonucu çay ocağında bulunan 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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