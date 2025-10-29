Çorum'da Hayrettin G. idaresindeki 19 AGG 076 plakalı motosiklet, Akşemseddin Caddesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Adliye B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.