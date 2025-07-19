Çorum’da elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu

Kaynak: İHA
Çorum’da elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 3 ayrı noktada yangına sebep oldu.


Olay, Alaca ilçesi Çal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün girişindeki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle çevresindeki kuru otları tutuşturarak 3 farklı noktada yangına sebep oldu. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında köy mezarlığı, 250 adet sulama borusu ve 50 adet sulama fıskiyesi zarar gördü.


Öte yandan, ilçeye bağlı Avutmuş köyündeki bir tarlada çıkan yangında ise 50 adet balya ve 20 dönüm tarla yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

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