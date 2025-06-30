Çorum'da evlenmişlerdi! Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı çifti balayı için İtalya'da...

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Çorum'da evlenmişlerdi! Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı çifti balayı için İtalya'da...

Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin geçtiğimiz günlerde Çorum'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift balayı için İtalya'yı tercih etti.

Çorum'da Ahlatçı Holding bahçesinde yapılan düğünlerini Türkiye'nin konuştuğu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızı Elif Engin, balayı için gittikleri İtalya'dan ilk mutluluk pozlarını paylaştı.

Futbol dünyasının tanınan ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile geçen hafta hayatını birleştirmişti.

DÜĞÜN HAFIZALARA KAZINDI

Çorum’da düzenlenen ve adeta yıldızlar geçidine dönüşen düğün hem görkemiyle hem de müzik şöleniyle hafızalara kazınmıştı.

Sibel Can ve Edis’in sahne aldığı gece, iş ve spor camiasını bir araya getirmişti. Oğulcan’ın kalbini çalan İlayda Alişan da Engin ailesini bu güzel günde yalnız bırakmamıştı.

Taze gelin ve damadın balayı tercihi ise İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Arzachena kenti oldu. Gelin Elif Engin Ahlatcı, düğün paylaşımlarına dün ara verip, balayından ilk karelerini paylaştı.

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