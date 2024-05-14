Çorum’da faaliyet gösteren hurdacılar taşınıyor

Kaynak: İHA
Çorum’da faaliyet gösteren hurdacılar taşınıyor
Çorum'un Aşağı Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm ve hurda işletmeleri, Zabıta Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine şimdi faaliyetlerini sanayi alanlarına taşımaya başladı.

Çorum'daki geri dönüşüm ve hurda işletmeleri artık Çorum Sanayi Sitesi'nde kendi mesleklerine uygun olarak düzenlenen alanda bir araya geliyor.

Çorum Belediyesi'nin yürüttüğü imar planı değişikliği ve kamulaştırma süreci çerçevesinde, Aşağı Sanayi Sitesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmelere yasal süre verilerek tahliye çağrısı yapıldı.

Metal, kağıt, plastik gibi atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması işlerinde faaliyet gösteren hurdacılar, 45 günlük yasal süre içinde yeni iş yerlerine geçmek zorunda kalacaklar.

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