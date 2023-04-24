Çorum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Çorum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kırkdilim mevkisinde İlhan Yalçın'ın kullandığı 06 AU 778 plakalı otomobil ile Esat Özdemir idaresindeki 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yalçın'ın annesi Nezaket Yalçın, babası Nevzat Yalçın ile sürücü Özdemir'in kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan 2 sürücü ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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