Orhan G. yönetimindeki otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Kıcılı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Hatice A. (31), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Sahsenem A. (60) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan araçtakilerin Yozgat'taki bir cenaze törenine katılmak üzere Balıkesir'den yola çıktıkları ortaya çıktı.